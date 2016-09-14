修行人小學塗鴉「青少年純潔騙殺全國」

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穿著修行服裝的男子疑似在大直國小附近亂塗鴉。（胡欣男翻攝）

紅筆塗鴉「青少年純潔騙殺全國」。（胡欣男翻攝）

紅筆塗鴉「青少年純潔騙殺全國」。（胡欣男翻攝）

台北市大直國小周邊日前突出現多處塗鴉，塗鴉客在國小校門口的變電箱、圍牆邊電線桿及附近店家門口牆壁，以紅色顏料寫下：「青少年純潔騙殺全國」的標語，學童家長認為有恐嚇意味，且動機不明，感到害怕。

中山警分局13日接獲里長反應，已著手調閱相關監視器畫面，過濾可疑嫌犯，鎖定1名穿著修行服的男子涉案，該男子頭髮短，疑似剃度過的出家人。警方說，男子以水彩筆塗鴉7處，正清查他身分，傳喚說明動機，將依廢棄物清理法移環保局裁處。

由於發生地點在學校附近，警方也加強護童專案巡邏，並與校方保持密切聯繫，注意有無可疑人士危害學童安全。

(中時)