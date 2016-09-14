日股尾隨美股頹勢收黑 銀行股挫低

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我要評比

日本東京股市今天隨美股受油價下滑拖累而收黑，同時市場交易員也對美國利率前景感到不安。

美國聯邦準備理事會（Fed）官員對利率前景釋放矛盾的訊號，導致本週全球股市震盪。

日經指數收盤挫114.80點，或0.69%，報16614.24點。東證指數收盤跌8.25點，或0.62%，報1314.74點。

岩井日星證券（IwaiCosmo Securities）交易員堀內敏一（Toshikazu Horiuchi）：「日股今天隨著美股挫低。」

「日經新聞」（Nikkei）報導指稱，當局考慮進一步下調負利率，重創銀行股。三菱日聯金融集團（MUFG）收盤重挫3.16%，來到507.5日圓。瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）收盤挫1.02%，173.3點。

旗下擁有優衣庫（Uniqlo）等服飾品牌的迅銷（Fast Retailing）收盤挫1.87%，報35080日圓。軟體銀行（Softbank）收盤跌1.30%，報6501日圓。（譯者：中央社劉淑琴）1050914

(中央社)