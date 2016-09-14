入侵高鐵燕巢段異物 原來是菜網

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

高鐵高雄燕巢路段今天下午發生異物入侵架空線，同路段雙向暫停運轉，台灣高鐵後來發現，入侵物原來是菜網。

這起事件發生在下午1時38分，高鐵成立緊急應變中心處理，並安排旅客接駁，但事發已兩個多小時，事件還未排除。1050914

(中央社)