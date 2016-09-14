強颱來襲 林佳龍：「大建設階段」做好防災

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強颱莫蘭蒂來襲，台中市長林佳龍（左2）視察知高橋改建工程及防颱整備。（陳淑芬攝）

強颱莫蘭蒂來襲，台中市長林佳龍今天主持災害應變中心第二次工作會報，與各區應變中心視訊連線，並前往知高橋視察改建工程及防颱整備。林佳龍表示，中市目前處於「大建設階段」，要求施工中重大工程做好災害防汛準備，呼籲民眾不要出入危險地區，保護自身安全。

林佳龍前往災害應變中心主持第二次工作會報，與各區應變中心視訊連線，指示各機關與區公所隨時掌握災情狀況。林佳龍表示，市府今年調整災害應變模式，企劃、人力、情報及後勤等分工設計，就像軍隊的指揮參謀作業，才能更有效率地應變災害。

會後，林佳龍又趕往知高橋視察改建工程及防颱整備工作。橋齡近40年的知高橋位於南屯區，跨越筏子溪連結74號快速道路及國道一號閘道出入口，建設局自去年起進行改建工程，總經費5億1450萬元，規畫提高橋梁規格、增加通水斷面，提升疏洪及排水功能，預計107年上半年施作完工。

林佳龍視察時表示，中市目前是「大建設階段」，包括捷運、水利及多項道路工程都在施工中，市府會做好災害防汛準備，呼籲市民在中秋節前後的颱風期間要注意安全，不要出入危險場所，留意災情資訊，保護自身安全。

林佳龍說，知高橋施工單位已將吊車、怪手等機具設備撤到安全處所，在橋梁兩端已做好警戒，並派駐人員注意水位狀況並隨時回報，以防止溪水暴漲可能衝擊橋梁道路工程。

(中時)