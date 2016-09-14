時機太差 阿公店老闆街邊當「伊拉客」

曾男在阿公店周遭拉客，遭警當場逮捕。（陳鴻偉翻攝）

曾在萬華投資開設阿公店的曾姓男子，因生意不佳黯然關店，缺錢花用只好在廣州街一帶拉客，手持多張小姐照片，遇到民眾就上前攀談，吹噓40分鐘只要2200元，「手工」、「吹」、「打」全都有，曾說得口沫橫飛時，早有便衣刑警在旁蒐證，當場將他逮捕。

33歲的曾男在警局時大嘆景氣不佳，還說最近警方強力臨檢阿公店，一些女伊拉客暫時避鋒頭，他才會出來客串一下，不料就被查獲，警訊後被依違反社維法送辦。

萬華區阿公店部分店家，長年聘用不少女子站在街邊，向來往民眾詢問：「要不要喝茶？」、「年輕又好玩喔！」，由於影響市容，被稱做「伊拉客」亂象，警方為此也不斷加強臨檢、掃蕩。

(中時)