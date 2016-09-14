「國民打者」李承燁韓日職合計600轟

韓職「國民打者」李承燁揮出本季第25發全壘打，韓、日職棒生涯合計600轟達陣。（本報資料照／黃世麒攝）

韓國職棒「國民打者」三星獅隊李承燁，今天在對韓火鷹隊之戰揮出本季第25支全壘打，也是他韓、日職棒生涯累計第600轟，坐穩韓職史上第1人寶座。韓職生涯全壘打排名第2位的是「萬歲打者」梁埈赫的351轟，也來自三星獅，2010年引退，效力韓職18年。

上個月剛滿40歲的李承燁於1995年加盟三星獅，2004至2011年轉戰日職羅德海洋、讀賣巨人、歐力士猛牛隊，一共8個球季。2012年重返母隊三星獅到今，日職生涯合計159轟、韓職14年441轟，合計600發全壘打。

李承燁棒球生涯戰功彪炳，除了拿過日職、韓職總冠軍，也幫助韓國隊贏得北京奧運金牌，並參加過2006年首屆經典賽，打進最後4強。

令人佩服的是李承燁今年已屆不惑之齡，仍能揮出25轟，不輸年輕球員。本季韓職全壘打榜目前領先的是NC恐龍隊洋炮Eric Thames（40轟），其次是SK飛龍隊內野手崔廷（37轟）。

(中時電子報)