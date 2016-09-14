台奧簽署教育合作備忘錄 深化教育交流

我要評比

我駐奧地利代表處今表示，教育部次長陳良基近日訪問維也納分別簽署「臺奧普通暨技職教育合作瞭解備忘錄」，以及「臺奧高等教育合作瞭解備忘錄」，深化台奧雙邊教育交流及合作計畫，我駐奧地利代表史亞平應邀出席簽署儀式。

關於台奧普通暨技職瞭解備忘錄中，雙邊將加強彼此教育及訓練制度間之合作，致力促進台奧教師中短期交流；鼓勵學生至對方技職學校及企業進行實習交流。

此外，奧方將適時安排台灣德語教師及學者參與奧地利文化暨文學研究研討會，我教育部則提供奧國學生、華語教師赴臺研習華語或提升教學技能等機會。

針對台奧高等教育瞭解備忘錄，台奧將繼續共同辦理雙邊論壇或研討會，延續並落實已進行2年之台奧高等技職教育論壇成果，同時鼓勵雙方之研究人員、師生赴對方進行研習、研究及學習語言，擴大目前雙邊高教合作領域，協助深化我國科技大學與奧國專業高等學院間之實質交流，加強推動維也納大學台灣研究計畫並選派首位華語教師至奧地利任教等具體合作項目。

目前台奧大學校院間已有80項以上瞭解備忘錄或合作協議，陳良基此行也參訪維也納農業大學、維也納科技專業高等學院，瞭解奧地利高教體制、大學與產業界合作之關係、奧地利各界如何協助畢業生符合就業市場需求等。

(中時)