《心靈時鐘》喪夫痛 范文芳每看劇本必哭

范文芳在《心靈時鐘》面對喪夫之痛。（圖／威視電影）

范文芳在《心靈時鐘》和飾演女兒的余若晴關係緊繃。（圖／威視電影）

新加坡影后范文芳搭檔李李仁、天才童星謝飛與余若晴，推出新作《心靈時鐘》，范文芳在片中經歷喪夫，還因為與女兒有摩擦，母女間陷入冷戰，劇情讓范文芳每次讀劇本時都會感動落淚。

范文芳在片中飾演李李仁的妻子，因丈夫過世，和兒女面對失去至親的傷痛，家人不僅壓抑情緒，還因女兒的不諒解，讓母女間陷入冷戰，范文芳每回讀劇本都會感動落淚，「尤其在為人父母後，對類似的劇本會有更多感觸，身為一個演員，不是每一個劇本都能像《心靈時鐘》一樣，能讓我如此投入在角色當中。」

雖然戲裡冷戰女兒壓力大，不過范文芳戲外則是幸福女人，和老公李銘順以及兒子Zed相當幸福，尤其李銘順也是演員，所以能理解范文芳的感受，更貼心的對嬌妻說「我們真的要好好珍惜身邊家人，我們三個人都要好好的！」讓范文芳更是感動不已。《心靈時鐘》即將於11月18日溫情上映。

(中時電子報)