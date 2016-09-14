陸客減 WorldVentures愛台灣 創新商業模式創造50億商機

WorldVentures單車郊遊(圖/業者提供)

近期陸客團縮減，不僅中國直銷企業獎勵旅遊團不來台灣，自由行也少了65%，部分旅遊業者營運受到衝擊，9月12日首次上街遊行，訴求「要生存、有工作、能溫飽」，期盼政府給予正面回應。

與觀光相關的層面極廣，包含飯店、禮品業、導遊、遊覽車、餐廳、旅行社等產業鏈，連帶影響台灣景氣。WorldVentures環宇全球在台灣展開「推廣台灣之美」計劃，希望能藉此增加台灣整體觀光收益。

WorldVentures廚藝教室(圖/業者提供)

環宇全球結合在地餐廳或景點，開發出不同的主題活動，透過創意設計安排，一樣的景點卻能玩出不一樣的風情，過去曾舉辦過廚藝教室、卡丁車競賽、單車郊遊、異國派對、親子聯歡烤肉等活動，吸引許多國內會員攜家帶眷一同參加，環宇全球未來也會持續舉辦活動，深耕台灣。

希望未來能為台灣創造50億商機

根據2014年交通部觀光局統計數字顯示，來台觀光客平均每人每次消費約4萬5千元，平均來台停留夜數為6.65夜，WorldVentures全球的會員人數超過50萬，環宇全球總經理馬萱陵表示，「如果台灣政府有關單位能清楚了解WorldVentures在台灣的營運模式，並給予較多支持與協助，我們就有更多機會引入國外會員來台旅遊，並與台灣旅遊業者合作、發揚台灣之美。以WorldVentures的會員數來說，只要有四分之一的會員來台，就可能創造近50億商機。」

台中葡萄酒莊(圖/業者提供)

關於WorldVentures環宇全球

WorldVentures總部設立於美國德州，由於產品內容及服務創新，成長快速，已成為橫跨美洲、歐洲、非洲及亞洲等共29個國家、地區的跨國企業，根據美國直銷產業媒體DSN(Direct Selling News)2016年4月份公布的全球直銷企業100大名單中，WorldVentures是排名第32名的直銷公司，WorldVentures全球的會員人數超過50萬名，正以穩健的腳步發展成長。

所有WorldVentures台灣維持有效會籍的會員都享有多樣化權益，包括餐飲、住宿、生活用品等消費優惠，未來更將擴及食衣住行等方面。在台灣，環宇全球有限公司(WORLDVENTURES TAIWAN LTD)目前已簽訂多家特約廠商，提供會員購買該特約合作廠商所販售商品、服務之優惠價格。

(中時電子報)