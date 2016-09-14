集電弓斷裂 高鐵台南-左營站暫停運行

台灣高鐵今（14）日下午1時38分，高雄燕巢路段發生菜網遭強風吹落纏繞架空線事件，造成南下633列車集電弓斷裂、暫時停車。受此事件影響，高鐵宣布暫停台南至左營區間運轉，所有南下列車行駛至台南，北上列車改自台南站發車。

高鐵公司表示，已緊急由左營站派出接駁列車，目前633車上420位旅客已由接駁列車接回左營站。另高鐵台南站已協調客運業者，自15:20啟動左營到台南站間轉乘接駁，協助旅客往返台南—左營區間。

受此事件影響，高鐵公司宣布暫停台南至左營區間運轉，所有南下列車行駛至台南，北上列車改自台南站發車。

此外，自3點以後，所有不停靠台南只停靠左營之直達列車，將行駛至台中站後折返。

(工商)