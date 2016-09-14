莫蘭蒂發威 高雄港船舶漂貨櫃掉落

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強烈颱風莫蘭蒂發威，造成高雄港區有多艘船舶漂流，也有貨櫃被強風吹襲如骨牌掉落，有網友拍下驚險畫面。高雄港務分公司已派人搶救，將6艘斷纜漂流大型船舶安全拖回固定。

莫蘭蒂颱風中午發威，有網友拍下位在高雄港第二港口旁的多艘船舶，因風力強造成斷纜漂流。

高雄港務分公司表示，共有6艘船舶斷纜漂流，其中一艘擦撞起重機和碼頭，緊急調派引水人和拖駁船全力搶救，至下午3時30分左右=, 將6艘斷纜漂流船舶安全拖回固定。

另外，有網友拍下位於小港區亞太路、新生路口的一處貨櫃堆置場，貨櫃受到強風吹襲，多個貨櫃如骨牌般掉落，幸而沒有造成人員傷亡，由業者進行善後。1050914

(中央社)