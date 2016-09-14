烤肉疑把玩槍枝 老闆誤擊員工
雲林縣許姓男子10日邀員工烤肉，不料，疑把玩槍枝時走火，誤擊曾姓員工，幸無生命危險，許男卻聲稱是員工外出遭槍擊，後自知難以掩飾，昨天到案說明，坦承犯行。
雲林縣警察局台西分局今天表示，10日晚間接獲北港媽祖醫院急診室通報，曾姓男子腰部遭槍傷，開刀急救後，無生命危險，送加護病房恢復室觀察中。
經追查，受槍傷曾男是由老闆許男撥打電話通知民間救護車送醫急救，當時許男告訴警方，曾男10日下午參加公司中秋節烤肉活動，期間曾自行騎機車外出，返回時，其腹部就遭槍擊。
台西分局成立專案小組追查，針對烤肉現場人員查訪，並調閱現場及附近監視器，扣得救護車行車記錄器，發現曾男遭槍擊應是烤肉在場人員涉嫌把玩槍枝誤擊造成。
警方於12日約談一起烤肉的員工，發現老闆許男涉嫌重大，不料，於12日當天未能拘提到許嫌，疑因犯案心虛而藏匿。
許嫌自知難逃警方追緝，昨天自行到案，坦承不諱，並配合警方前往麥寮鄉施厝村產業道路旁，從草叢內取出作案改造槍枝1把、彈匣1個；警訊後，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪嫌移送法辦。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。