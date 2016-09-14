烤肉疑把玩槍枝 老闆誤擊員工

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雲林縣許姓男子10日邀員工烤肉，不料，疑把玩槍枝時走火，誤擊曾姓員工，幸無生命危險，許男卻聲稱是員工外出遭槍擊，後自知難以掩飾，昨天到案說明，坦承犯行。

雲林縣警察局台西分局今天表示，10日晚間接獲北港媽祖醫院急診室通報，曾姓男子腰部遭槍傷，開刀急救後，無生命危險，送加護病房恢復室觀察中。

經追查，受槍傷曾男是由老闆許男撥打電話通知民間救護車送醫急救，當時許男告訴警方，曾男10日下午參加公司中秋節烤肉活動，期間曾自行騎機車外出，返回時，其腹部就遭槍擊。

台西分局成立專案小組追查，針對烤肉現場人員查訪，並調閱現場及附近監視器，扣得救護車行車記錄器，發現曾男遭槍擊應是烤肉在場人員涉嫌把玩槍枝誤擊造成。

警方於12日約談一起烤肉的員工，發現老闆許男涉嫌重大，不料，於12日當天未能拘提到許嫌，疑因犯案心虛而藏匿。

許嫌自知難逃警方追緝，昨天自行到案，坦承不諱，並配合警方前往麥寮鄉施厝村產業道路旁，從草叢內取出作案改造槍枝1把、彈匣1個；警訊後，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪嫌移送法辦。1050914

(中央社)