澎湖金門注意 鄭明典：莫蘭蒂眼牆完整

(中央社記者余曉涵台北14日電)氣象局預報中心主任鄭明典今天說，澎湖跟金門也要提防颱風莫蘭蒂，它是少數進入台灣海峽後，還維持完整眼牆環流的颱風。

颱風莫蘭蒂來襲，除了南部仍需提高警覺外，離島的澎湖跟金門也要注意。中央氣象局預報中心主任鄭明典在臉書上說，南部、東南部風雨持續，但會慢慢趨緩。澎湖和金門要提防莫蘭蒂，它是極少數進入台灣海峽還能維持完整眼牆環流的颱風。

根據氣象局最新預報資料顯示，過去3小時莫蘭蒂強度略為減弱且暴風圈亦較縮小，目前中心在高雄西北西方近海，向西北移動，暴風圈仍籠罩恆春半島、南投、台中以南、花蓮以南及澎湖地區，對台東、花蓮、恆春半島、南投、台中以南地區及澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續，預計此颱風強度仍有減弱的趨勢。1050914

(中央社)