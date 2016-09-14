消滅一條龍 政院：加強稽查力度
行政院發言人童振源今天表示，針對操作低價團的劣質一條龍經營方式，交通部將持續加強稽查力度，也將透過小兩會機制，請陸方落實源頭管理。
行政院長林全昨天在立法院答復立委質詢時表示，原則上，零團費或低價團不會讓它存在，會用各種方式不讓這種情形發生。交通部長賀陳旦說，以高回扣支撐的旅行團將列黑名單。
童振源下午表示，交通部將持續加強稽查力度、依法懲處，持續提供財政部相關資料加強稅務查核，並同時強化旅行業者的自律功能，遏阻低價團操作空間。
他表示，針對低價團、自費項目予以管制，未來交通部將透過小兩會機制，促請陸方落實組團社的源頭管理責任。
童振源指出，交通部也將引導積極開拓陸客自由行市場，平衡團散客比例，並配合政策鼓勵特殊型態觀光團，鼓勵旅行業積極包裝主題性、短天期、有競爭力的產品，提供旅客更多元的旅遊選擇，使依賴惡質購物的一條龍及零團費不復存在。1050914
(中央社)
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