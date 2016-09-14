被國民黨開除 民進黨決議支持花蓮議長

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花蓮縣議長賴進坤被指花蓮市長補選時，接待高雄市長陳菊等人，遭國民黨開除黨籍，近日，地方傳出可能有議長罷免案。民進黨中常會今天通過決議，要求黨籍議員不得支持罷免案。

民進黨今天召開中常會，由於總統兼黨主席蔡英文赴台中出席台商秋節聯誼活動，再加上中南部的中常委受颱風莫蘭蒂影響而請假，幕僚原本預估出席人數不足，要改開談話會。

不過，中常委劉世芳最後出席，再加上陳勝宏、黃金春、陳明文、沈發惠、柯建銘、林聰賢、蔡憲浩、高志鵬、吳秉叡，達到10名中常委出席門檻，中常會成會。

民進黨中常會今天由代理主席、民進黨團總召柯建銘主持，會中通過「花蓮縣議長賴進坤可能遭罷免乙案」，決議民進黨議員不得參與及支持此次議長罷免案。

據了解，此案是由高雄市長陳菊提案，宜蘭縣長林聰賢連署；今天陳菊沒到，由林聰賢出席說明案由。

民進黨發言人楊家俍會後轉述時表示，據了解，近日地方盛傳有心人士可能提出議長罷免案；「他（賴進坤）有來尋求我們支援，若提出罷免案，希望民進黨6名縣議員支持他」。

楊家俍說，中常委一致認為花蓮市長補選結束之後，應放下政治歧見與立場，團結謀求花蓮的進步與發展。不容個人與政黨政治鬥爭，破壞縣民福祉。

楊家俍指出，賴進坤對花蓮縣議會民進黨團長期很友善，讓黨團從比較邊間的會議室，移到一個較舒適的空間。

楊家俍表示，賴進坤立場公正主持議事超然，這次花蓮市長補選，賴進坤以宜蘭同鄉會花蓮分會長的身份接待幫忙助選的高雄市長陳菊，另外7月31日張美慧候選人總部成立大會，賴進坤也出席致意，為此，中常委一致通過此案。1050914

(中央社)