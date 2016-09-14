亂倒養豬廢燃油 男子污染環境送辦
林姓男子涉嫌亂倒養豬廢燃油，嚴重污染雲林縣斗六市石榴班一帶溪流及土地，今天下午被警方查獲，依違反廢棄物清理法移送法辦。
警方表示，籍設雲林縣莿桐鄉的林姓男子，在斗六市石農段承租土地養豬，在烹煮過豬飼料後，竟將廢燃油隨意傾倒在豬舍旁的溪流及豬舍旁土地，造成嚴重的環境污染。
案經民眾舉發，由警方赴現場採證，發現附近有大型圓油桶20個（內容物疑為餿水及餿油）、方型塑膠油桶10個（內容物疑為不明成份合成油）及軍用油品鐵桶等證物。
經雲林縣環保局採樣送驗後，發現不明油品為養豬廢油，並由警方查出46歲的林姓男子（有違反廢棄物清理法、違反就業服務法、毀損等前科）涉有重嫌。
警方今天下午1時許在雲林縣二崙鄉文化路發現林姓男子的蹤影，將他帶回偵訊，依違反廢棄物清理法移送雲林地檢署偵辦。1050914
(中央社)
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