隨時測過勞 元培科大發明手持裝置

我要評比

過勞死事件時有耳聞，元培醫事科技大學開發出一套智慧型手持裝置，透過測量人體電阻，瞭解人體狀況，達到預防過勞的效果。

教育部今天舉辦國際發明展得獎學生代表接見活動，元培科大師生黃登揚、林妤珊等人開發的「職安過勞預防系統」，今年拿下韓國首爾國際發明展金牌，獲得表揚。

元培科大資管系助理教授黃登揚表示，科學園區過勞狀況時常出現，查文獻發現，可以藉由測量人體電阻，瞭解身體狀況。因此他們便開發出一套簡易裝置，利用電阻偵測設備、藍芽傳輸等功能，再運用手機APP，評估使用者是否過勞。

黃登揚解釋，一般來說，量測到的電阻值在1萬歐姆以下，即建議需休息，如果是在2000歐姆以下，便非常危險，可能會猝死。

黃登揚說，目前已經申請中華民國專利，與廠商接洽中，希望能在一年內上市。他們會將裝置進一步縮小，希望能像一個USB大小，方便上班族使用。

今天受表揚的，還包括亞洲大學柯雅瑄、柯文榮等人開發的「具排水功能的鞋子」，在馬來西亞國際發明展獲得金牌。他們在鞋底設計出一系列排流孔道，如果鞋子積水，便能迅速排出。

教育部長潘文忠肯定參與發明展的師生，「點點滴滴，改善我們的生活。」並把台灣最優秀的創意，帶到國際舞台。1050914

(中央社)