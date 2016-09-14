颱風眼牆掃過 台南出現百年第三強陣風
(中央社記者張榮祥台南14日電）颱風莫蘭蒂颱風眼牆掃過台南，中西區今天下午3時3分出現每秒37.1公尺的13級陣風，在南區氣象中心自日據時代開站118年來排名第三。
台南風雨今天午後開始增強，尤其是當颱風眼牆掃過時，風力更是驚人，市民多可感受到屋外呼嘯而過的風聲。
南區氣象中心觀測，台南風力下午2時起大幅增強，下午3時3分在中西區出現每秒37.1公尺的13級陣風。
南區氣象中心自1897年開站觀測，風力以1987年9月10日每秒45.6公尺的14級陣風最強，其次是1975年9月22日每秒41.3公尺的13級陣風，第三名在今天下午。
南區氣象中心預測，颱風眼牆掃過台南，最快半小時至1小時後，風力將開始減弱，但全市雨勢不大，就是風強。1050914
(中央社)
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