台南風雨轉強 路樹倒騎士摔

颱風莫蘭蒂來襲，台南地區今天下午進入10級風範圍內，風雨轉強，強勁的瞬間風勢造成不少路樹傾倒，還有多名機車騎士被吹倒受傷送醫。

台南地區上午沒有明顯的風雨，但在下午風雨明顯轉強，強勁的風勢伴隨雨勢，造成不少路樹應聲而倒，道路交通受阻；警方及消防人員疲於奔命，在有危險的路段進行警戒、交通疏導及協助清除障礙。

有時瞬間出現的風雨讓機車騎士措手不及，傳出多起自摔受傷意外；還有不少機車騎士乾脆用牽的，或在路旁騎樓等待風雨轉小再走。

另外，在關廟區傳出有高壓電線遭強風吹落後，引燃雜草起火的情況，所幸沒有造成人員受傷。1050914

(中央社)