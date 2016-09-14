王曉東任湖北省代省長

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新任湖北代省長王曉東。（圖取自湖北官網）

湖北省第十二屆人民代表大會常務委員會14日通過，王曉東任湖北省人民政府代省長。此前，王曉東任湖北省政府常務副省長。

湖北省委書記及省長最近進行人事異動。日前，湖北省委書記李鸿忠北上履新天津，接替落馬的黃興國。在此之前的6月底，湖北省原省長王國生出任青海省委書記。

(中時電子報)