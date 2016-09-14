台船船隻斷纜 陽明委建新船撞垮自家機具

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因高雄港二港口風力達12級以上，港內包括台船建造中船隻在內多艘斷纜，其中陽明海運委建的「風明輪」飄到陽明子公司高明貨櫃碼頭的第六貨櫃中心，撞垮兩座橋式貨櫃起重機。

港內斷纜船隻包括75W平多魯輪、台船公司風明輪(14000TUE)、89W獵鷹9號輪、51W同茂101輪、25W海興輪、47W明陽輪、57W同暉輪等斷纜，台灣港務公司已分派高港勤公司、港勤公司所有拖船出動，及引水人進行救援，平多魯輪漂至70W拖船頂住，風明輪飄至對岸六櫃，撞到起重機2台，船體卡住另1台起重機，後續繼續搶救中。

陽明海運也發布訊息指出，因台灣國際造船公司高雄造船廠發生斷纜事件，造成建造中船舶於高雄港內漂移，導致高明貨櫃碼頭公司之碼頭及部分機具受損。

陽明表示已密切關注此事件發展，並在優先確保人員安全的前提下，展開後續應變措施。

(工商)