KIMIKO嬌喊「再給我5分鐘」賴床秀美腿太犯規

KIMIKO臉書擁有大批粉絲追蹤。（圖／取材自KIMIKO臉書）

KIMIKO今PO出賴床照不忘秀美腿。（圖／取材自KIMIKO臉書）

知名舞蹈老師KIMIKO不但擁有精湛舞技，加上常不藏私分享‬塑身秘訣，吸引大批粉絲追蹤，今一早遇到好睡的天氣，讓她想偷懶賴床，沒想到就連睡覺也能展現性感的一面，引粉絲大讚太犯規了。

KIMIKO今在臉書PO出一張「床照」，只見她身穿寬鬆的灰色連身睡衣，一頭秀髮隨意散落，而她則慵懶地躺在床上秀出一雙美腿，睡姿相當性感撩人，並發文寫下「再給我五分鐘⋯」，嬌喊起不來。網友見到老師連睡覺都這麼美，直呼「再給你一小時也沒問題」、「准妳睡到自然醒」、「畫面好美」，並笑稱比較想知道照片是誰拍的。

(中時電子報)