KIMIKO嬌喊「再給我5分鐘」賴床秀美腿太犯規
知名舞蹈老師KIMIKO不但擁有精湛舞技，加上常不藏私分享塑身秘訣，吸引大批粉絲追蹤，今一早遇到好睡的天氣，讓她想偷懶賴床，沒想到就連睡覺也能展現性感的一面，引粉絲大讚太犯規了。
KIMIKO今在臉書PO出一張「床照」，只見她身穿寬鬆的灰色連身睡衣，一頭秀髮隨意散落，而她則慵懶地躺在床上秀出一雙美腿，睡姿相當性感撩人，並發文寫下「再給我五分鐘⋯」，嬌喊起不來。網友見到老師連睡覺都這麼美，直呼「再給你一小時也沒問題」、「准妳睡到自然醒」、「畫面好美」，並笑稱比較想知道照片是誰拍的。
(中時電子報)
關鍵字：KIMIKO
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。