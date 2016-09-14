陸綜遭批抄襲《一日三餐》 節目組自清：大相逕庭

陸綜《向往的生活》挨批抄襲熱門韓綜《一日三餐》，指其不僅農村自給自足生活撞梗，連養小狗、小雞一事都一樣。(取材自微博、facebook)

韓國娛樂文化實力雄厚，除了自家人之外，也相當受其他國家的觀眾喜愛，中國大陸電視圈因此興起一股韓流熱，除了買進熱門韓劇版權來翻拍，連綜藝節目的風格也跟著轉彎，因此抄襲傳聞不斷，最近東方衛視將播出的一檔陸綜《向往的生活》，無論題材、節目型態都跟韓國夯綜藝《一日三餐》有些相似，因此在網上引發熱議，遭不少「三餐粉」批抄襲。

由黃磊、何靈及「SJ-M」Henry擔綱中心人物的陸綜《向往的生活》，拔營到距離北京2多個多小時車程外的郊區，租下當地農家房屋，讓明星體驗田園農村自給自足的生活，不僅如此，《向往的生活》甚至也有小狗「小H」跟雞隻「小花」、「小黃」，被網友懷疑抄襲羅PD的綜藝節目《一日三餐》，對此感到不滿。

面對罵聲，《向往的生活》在官方微博給出回應，製作單位竟將所有關於抄襲的評論摘抄出來，一一回應，首先對於被說抄襲，製作方直讚羅PD功力「望塵莫及」，接著表示之所以沒向《一日三餐》買版權，是因為《向往的生活》僅農村背景相似，「節目內容大相逕庭，人物個性天差地別」，強調「一顆種子落地各處會開出不一樣的花」，強調固定班底跟嘉賓對節目絞盡腦汁貢獻，素材是《極限挑戰》的兩倍多，目前製作已進入忙亂的收尾階段，盼大家在播出後也能多給意見，更掛保證「保證每條都看」。

(中時電子報)