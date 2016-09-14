你知道AED救活幾個人了嗎？答案是...

AED救了很多人命(達志)

你知道AED吧？對，傻瓜電擊器，但你知道，AED救活幾個人了嗎？答案是63人。

幾年之前，沒甚麼人知道AED，但是現在，走在公共場所，一台紅色小小的東西掛在牆壁上，很多人都知道，那就是當心臟猝死意外發生時，可以救人一命的AED。

這一切都拜衛生福利部和民間企業這幾年大力推廣AED，才救回這麼多人命，挽救這麼多家庭，讓發生心臟病意外的爸爸們、孩子們繼續活下去、讓這些在鬼門關前走過一回的家庭繼續完整、繼續幸福。

推廣AED最用力的SIGMU集團立偉電子指出，一般人常以為心臟猝停只會發生在患心血管疾病的人或年紀較大的長者，其實心臟猝停可能發生在任何時間、任何人身上，尤其是運動場所更是高風險地點，常聽到有民眾在運動時發生心臟猝停的意外。

立偉電子救活案例統計到目前為止共有63起，其中發生在學校、大型集會或特殊場合的就有26 例，佔了41.2％，發生在交通工具與或要衝上有14例（22％）。冬天16例，春天15例、秋天18例、夏天14例，季節對於心臟驟停的發生機率沒有顯著關聯性。

「校園裝設AED太重要了，我從來沒想過，一個看來正常的小朋友也會心臟猝死，還好有AED，才救了她。」從事童軍活動20多年的台中市居仁國中童軍團長洪盟傑呼籲國高中都應裝設AED，因為你永遠不知道，意外何時會發生。

洪盟傑口中的意外就發生在三天兩夜的童軍考驗營。小朋友們要在周日凌晨宣誓，小童軍馬上要領到小領巾，大家都好興奮又好期待。

意外發生的時間點，沒有人知道，但是當凌晨兩點應該集合的時候，一位乃性女同學起先坐在床上，接著躺平，同學以為她愛睏，但她一直沒出現，茆姓學長到帳篷尋找，發現小女生臉色四肢發青、呼吸異常，驚嚇之餘，鎮定地通報，立刻急救。

「好險有AED，電擊回復心跳。活動提早結束，大家都為她祈福，直到從加護轉普通病房、意識恢復，大家才鬆一口氣。」生死一瞬間，對信奉「日行一善」、「人生以服務為目的」的童軍們來說，這是最真實的生死課。

這是2014年發生的立偉電子第22個AED救活案例，當時的Philips HS1機型，從資料分析到充電完成只要8秒且有完整CPR教練功能，遇到事故，讓救人者容易操作不害怕。從當時到此刻，救活的案例又多了41個，多虧有AED，多虧有幸運之神的眷顧，多虧有許多人參與AED的訓練和當下那一秒救人的勇氣，讓被救回的生命，得以延續每一分秒的美好。

(中時電子報)