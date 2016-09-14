希拉蕊患病 陰謀論滿天飛

就在希拉蕊於公開場合癱軟消息傳出後，關於她患病的各種陰謀論與謠言滿天飛，好不精采！圖為希拉蕊。（圖／美聯社）

美國民主黨總統參選人希拉蕊‧柯林頓出席911紀念活動時，身體出現異狀，暫緩選舉活動，而希拉蕊本人日前接受《CNN》專訪時表示，她將會在15日恢復所有公開行程。現在，外界關於希拉蕊生病的傳聞與揣測滿天飛，有的說希拉蕊只剩一年壽命、有的表示911當天癱軟後，公開露臉的並非希拉蕊本人、也有的說希拉蕊是患上了帕金森氏症，各種說法稀奇古怪，可說是美總統大選中一齣精采的「健康門」。

針對希拉蕊患病的事情，其實外界早就傳得繪聲繪影。其中英國《快報》（Daily Express）甚至還誇張地猜測，希拉蕊只剩一年可活。文中表示，希拉蕊患的是晚期血管性癡呆，是因為血管性疾病引起的大腦梗塞，通常於晚年發作。最終會導致腦組織死亡，並不能治癒。

除了這個誇張的猜測外，《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）原本引述了專家和消息人士的消息指出，希拉蕊已罹患帕金森氏症，但後來該文被刪除了，且消息未經證實。雖然這只是倏忽一逝的文章，但維基解密和《美國鏡報》（The American Mirror）等也都鉅細靡遺的描述了希拉蕊近日在公開場合的病徵是如何與帕金森氏症吻合的。而關於患病的傳言希拉蕊團隊事後表示，希拉蕊只是單純的肺炎而已。

而另一個更誇張的陰謀論指稱，911活動當天癱軟，在女兒家休息過後公開露臉的並非希拉蕊本人，而是希拉蕊的替身。網友們煞有其事的比對了，希拉蕊與疑似為替身者的外型、體重、耳垂、手指、鼻子等。不過，這後來也被證實只是一項惡搞而已。

雖然上述所說的都是傳言與惡搞，但希拉蕊的健康問題儼然已成為這次選戰的重要變數，而這對希拉蕊而言無疑是個壞消息。不管她患上甚麼病，她都必須讓外界知道的越少越好，才不會壤對手有散播謠言的可能。但過於重視隱私的另一面就是，又增添選民和外界對她的不信任感。因為太過重視隱私，外界無法知道她的身體健康能否勝任總統一職。總之，不管怎麼樣，希拉蕊繼「電郵門」事件之後，現在的「健康門」事件，為她的白宮路增添了許多變數。

(中時電子報)