疑遭戴綠帽恫嚇妻 男持上膛霰彈槍被逮
苗栗縣呂姓男子，懷疑妻子徐女與別的男人過從甚密，先是駕駛小貨車到徐女娘家，衝撞其重型機車後逃逸，苗栗警分局家暴防治官評估後，代向法院聲請緊急保護令，呂男晚間又持已上膛的霰彈槍折返談判，大聲咆哮之際被警查獲。
苗栗警分局北苗派出所13日下午據報，市區發生家庭暴力案件，警員林誠堯、劉畯家即刻前往處理，當時33歲的呂姓男子，已駕駛小貨車撞壞其妻的機車並逃逸，現場一片凌亂。
警分局家庭暴力防治官評估後，認為被害人徐女有急迫性立即生命危險，主動向苗栗地方法院聲請緊急保護令，家事法庭晚間6時30分核發保護令。
員警晚間8時許前往徐女娘家執行保護令時，發現呂男又在被害人娘家門外大聲咆嘯，出言恐嚇，當場帶回派出所偵訊。呂男坦承攜帶1把霰彈槍裝在黑色塑膠袋，欲找妻子談判，槍枝係為恫嚇其妻的男性朋友。
但警方在附近空地查獲的雷鳴頓霰彈槍和子彈3發，赫然發現其中1發子彈已經上膛，若未及時阻止後果不堪設想。訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及家庭暴力緊急保護令移送檢方偵辦，分局長陳國文也表揚有功員警。
(中時)
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