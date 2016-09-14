出席反毒活動 柯文哲：不吸菸就不吸毒

台北市長柯文哲今天出席校園反毒宣導活動時致詞時表示，與其選出1、2個人當反毒大使，倒不如讓每個學子都有吸毒不好的概念，鼓勵學生不要吸毒，從不要吸菸開始。

柯文哲下午出席「105替代役反毒種子培訓暨校園反毒宣導活動」致詞時表示，從數據來看，入獄人數一半為吸毒者，台北市政府的防毒會議上提及，「其他預算可討論，但防毒預算不用考慮，若不夠可從第二預備金處理」。

柯文哲提到為何K他命不列為二級毒品，警察局長邱豐光提及，因為毒犯抓到後解送地檢署，若K他命列為二級毒品，監獄可能裝不下，「K他命已經嚴重到無法列為二級毒品」，吸毒嚴重損耗整個國家力量，但過去並沒有花很大力氣去對付毒品。

柯文哲說，不是吸毒後才抓去關或槍斃，應該要有新的觀念，「要把吸毒的人當病人處理，從教育著手處理毒品氾濫問題」，應該每個人都有反毒概念，若身旁朋友要吸K他命，可告誡對方吸太多會包尿布一輩子。

柯文哲表示，與其要讓1、2個人當反毒種子，不如讓全部學生建立吸毒不好的概念，應該是每一個人都是反毒大使。

柯文哲提到，要避免吸毒，要從避免吸菸開始，「想不通，抽菸有何好處」，以前開刀時，發現吸菸者的肺部有很多問題，像是肺氣腫、肺癌等問題，活得也很痛苦，鼓勵學子不要吸毒，倒不如先從不要吸菸，沒吸菸者吸毒機率就很低。

他說，當時選舉提及，「在這個社會什麼是對、什麼錯，大家都知道，但常常對的事沒在做，錯的事每天都在做」，希望從現在開始，先從不吸菸開始。1050914

(中央社)