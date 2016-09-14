蘇嘉全南下勘災 林志嘉坐鎮國會防颱
強颱莫蘭蒂來襲，立法院長蘇嘉全今天南下故鄉屏東關心災情，指示秘書長林志嘉坐鎮國會做好各項防颱措施，林志嘉表示，已啟動防颱應變小組，並關注馬勒卡動向。
林志嘉下午接受中央社訪問表示，一發布莫蘭蒂颱風警報，立法院立即啟動應變小組，主要是群賢樓外牆正在施工，為加強防風效果，該綁起來要綁起來、該固定好要固定好，其他包括水溝、窗戶、易淹水地區、屋內易積水區等都會處理。
林志嘉表示，立法院所屬院區包括台北會館、大安會館、新店地區庫房、中興大樓等，包括清理水溝、電源、窗戶等都有標準作業程序（SOP），會依照SOP進行，他就是這次風災的指揮官，如果有問題，會隨即通報。
蘇嘉全中午主持朝野黨團協商後，立即搭乘高鐵南下故鄉屏東關切災情。林志嘉說，蘇嘉全獲知屏東出現淹水等災情，協商一結束，就南下關切災情，並指示他做好一切防颱措施，尤其另一個颱風馬勒卡的動向。1050914
(中央社)
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