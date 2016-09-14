林佳龍視察防颱整備 籲留意災情
因應莫蘭蒂颱風來襲，台中市長林佳龍今天視察知高橋改建工程及防颱整備作業。他呼籲市民，颱風期間盡量不要出入危險地區，隨時留意災情資訊。
因應莫蘭蒂來襲，林佳龍今天在台中市建設局長黃玉霖陪同下，前往南屯區知高橋關心改建工程及相關防颱整備作業。
建設局表示，位於南屯區五權西路二段，銜接東西向樞紐的知高橋，橋齡近40年，過去因為橋墩過多且上下游土石淤積，影響橋下筏子溪排水，易造成附近地區積水或淹水，為解決問題，建設局自去年起進行知高橋改建工程，全橋預計107年上半年施作完工。
林佳龍表示，做好防颱準備才能讓災害發生降至最低，因此，在颱風期間，他特地前往知高橋視察防汛整備工作；現場施工單位已將吊車、怪手等機具設備撤到安全之處，同時在橋梁兩端做好警戒，也派駐人員注意水位狀況並隨時回報，以防可能的溪水暴漲衝擊既有橋梁道路工程。
林佳龍指出，台中市現在是「大建設階段」，包括捷運、水利及道路工程均在施作中，市府也會做好災害防汛準備；同時也呼籲市民，在中秋節前後、颱風期間應注意安全，盡量不要出入危險場所，並留意災情資訊，保護自身安全也降低救災人員的負擔。
黃玉霖表示，知高橋位於筏子溪瓶頸點，因過去橋梁落墩較多，大雨來襲時，容易造成水流越過橋面情形；這次橋梁改建工程將大幅減少落墩點，由9處減少為2處，並將橋面抬高，完工後的知高橋將會變得更安全。1050914
(中央社)
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