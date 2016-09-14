代訂1162張火車票賣陸客 2男遭逮

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高男在網站上提供陸客購買火車票的服務，另收取手續費。（陳鴻偉翻攝）

44歲高姓、59歲劉姓男子，透過身分證產生器，冒用身分證字號登入台鐵網路，自去年7月起訂購前往花蓮、台東等地的火車票，再加手續費賣給自由行的大陸遊客，總計購得1162張，日前遭鐵路刑警大隊循線逮捕。

2男在警訊時十分驚訝，表示他們的手續費只收0.4%至1.5%，1張400多塊的車票僅賺10元而已，主要是為了方便遊客，提供多種服務而已，完全不知這樣觸法，但訊後仍被依偽造文書、違反鐵路法、銀行法等罪送辦。

警方表示，對大眾運輸車票，有任何代購、加價的行為都已觸法，呼籲業者、民眾不要心存僥倖，維持大眾公平購票的權利。

(中時)