莫蘭蒂發飆颳強風，金門1人遭倒樹砸傷

金門路樹遭強風颳倒，造成車毀人傷的意外。（摘自網友臉書）

車子遭颳倒大樹砸中，還好駕駛並無大礙。（摘自網友臉書）

大樹砸中路過車輛，景況讓人怵目驚心。（網友李浩威提供）

莫蘭蒂颱風來襲，金門不少路樹遭強風颳倒。（摘自網友臉書）

莫蘭蒂颱風尚未真正來到金門，當地今（14）日就出現10級以上強風，颳倒不少路樹，1名楊姓民眾中午開車經過金湖鎮士校路，就因車子遭倒落的木麻黃壓中受傷，還好送醫後並無大礙。

今天中午12:30許，41歲楊姓民眾駕駛自小客車，由下莊沿士校路往幹訓班方向前進，途中1株木麻黃大樹被強風吹倒，正巧砸中車子，造成引擎蓋和大片車頂嚴重凹陷，車窗也幾乎全碎，景況讓人怵目驚心。

還好大樹並未砸中駕駛座，金湖消防隊據報趕到時，他已自行脫困，雖然沒有明顯外傷，但因他表示頭、胸部不適，仍前往醫院就醫，所幸照完X光後，並沒有骨折現象，但因胸部挫傷疼痛，目前仍在急診室留置觀察中。

(中時)