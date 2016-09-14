部分縣市赴陸 朱立倫：持續城市交流

新北市長朱立倫今天針對部分縣市將組團赴大陸爭取陸客等議題表示，兩岸交流一定要持續，新北會持續推動城市交流。

朱立倫今天下午分赴國光、三重及台北等客運公司場站慰勞秋節疏運客運駕駛，媒體詢及有8個國民黨跟無黨籍縣市正副首長，要到大陸爭取陸客來有「九二共識」的縣市一事。

朱立倫表示，兩岸的交流一定要持續，尤其城市的交流，就算在現在最困難的時候，還是會持續進行。這些縣市長這次去洽談的重點，主要是民眾很關心的兩岸經貿或農業的合作、觀光旅遊。

由於新北市是由副市長葉惠青代表參與，朱立倫表示，葉惠青會就他所經管的經貿或農業、觀光等，表達兩岸能夠持續合作的希望。1050914

(中央社)