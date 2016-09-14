菜網纏繞高鐵集電弓斷 台南-左營停駛

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今天下午，高鐵高雄燕巢路段發生菜網遭強風吹落纏繞架空線，造成南下633列車集電弓斷裂，台南到左營暫停行駛，台灣高鐵已協調客運業者接駁。

高鐵這起菜網攪局事件發生在下午1時38分，633列車因集電弓斷裂，暫時停車，高鐵緊急由左營站派出接駁列車，將633列車上420名旅客接回左營站。

台灣高鐵隨後宣布，台南到左營暫停行駛，台南站也協調客運業者，從下午3時20分起，啟動左營到台南站間轉乘接駁，協助旅客往返台南-左營區間。

台灣高鐵表示，目前所有南下列車行駛至台南，北上列車改自台南站發車，下午3時以後，所有不停靠台南只停靠左營的直達列車，將行駛至台中站後折返。1050914

(中央社)