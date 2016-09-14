提升景氣 北市府：建造執照延長1年

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台北市建管處今天說，經濟景氣持續低迷，直接影響建築工程施工進度，為提振建築業，從民國100年5月至去年9月止已領得建造或雜項執照的業者，可自動增加建築期限1年。

建管處表示，面對經濟景氣低迷，營造業勞力嚴重短缺，直接影響建築工程施工進度，為提振建築投資業環境，凡自100年5月9日至105年9月30日止，已領得建造執照或雜項執照，可自動增加建築期限1年，且無須另行申請。

建管處說，基層勞力短缺，有日益嚴重趨勢，除衝擊相關產業發展外，因房市低迷，建照核發量逐年遞減，影響建築業及營造業。

北市依建築法第53條及台北市建築管理自治條例第12條規定，自動增加建造執照及雜項執照工期期限1年，希望為持續低迷建築投資景氣，注入強心劑，協助業者度過難關，並振興投資環境。

建管處解釋，該項措施規定增加建築期限案件，不限於應依建築法第53條第2項申請展期後才可適用，也不限於已經依法展期者不得適用。1050914

(中央社)