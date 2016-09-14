颱風暴雨高雄停水停電 16艘船斷纜

強颱莫蘭蒂肆虐造成高雄市嚴重的災情，統計高雄港有16艘船隻纜繩被吹斷，船隻隨著強浪飄離港岸，強風暴雨也造成市區23萬戶停電，自來水供水量還有87萬噸缺口。

今天下午12時半起，高雄市風強雨驟，市區一陣陣的強風，最大陣風出現13級風，道路人車難行，機車騎士連人帶車被強風吹得「倒退嚕」，還有人被天外飛來的鐵皮打到頭，意外連連。

市區行道路連根拔起的很多，市府統計通報共544件，尚待處理的有425件，建物廣告招牌被吹落29件，鐵皮吹落圍籬倒塌等有32件，道路橋梁封閉9件，淹水通報14處。

民眾拍攝到位在亞太路、新生路一帶的貨櫃場內，一個個堆疊的大型貨櫃被強吹吹起散落一地，而市區內也有天外飛來的貨櫃橫躺在路上，危及道路通行，數10尺長的貨櫃被一個個吹起，可見風強程度。

市府指出，嚴防山區19條土石流潛勢溪警戒，市府陸續在山區撤離住民，包括桃源區和茂林區等，到下午3時30分已撤離了2811人。

強風吹襲，台電很多供電纜線被吹斷，統計高雄市已有23萬3000戶斷電。

受到台電斷電的影響，自來水無法正常運作，被迫減量供水，自水公司副理洪文正指出，目前供水量只能維持34萬噸，距離每日需水量121萬噸，還有87萬噸缺口，自來水公司只能減供。

水公司自下午2時起減量供水，包括管線末端和地勢高的地區可能陸續無法出水，請民眾節約用水，將等台電復電後才能恢復正常。1050914

(中央社)