新南向政策 綠委批國發會不當一回事

民進黨立委劉世芳今天指出，國發會沒有把新南向政策當成一回事，做四年期、八年期的中長程規劃。中國國民黨立院黨團副書記長李彥秀則表示，對新南向政策有推展不抱太大期望。

新政府就任已3個多月，但力推的新南向政策，至今未見政府提出具體政策。劉世芳上午表示，新南向政策若是新政府吹響分散台灣經濟投資風險的號角，這樣的號角也未免太小聲。

劉世芳指出，統整行政院各部會處理新南向政策的下年度預算總共只有編列新台幣42億元，且分散在16個部會，她認為這樣是不夠的，也沒有很完整規劃。而擔任台灣經濟領頭羊的國發會，並沒有把新南向政策真的當成一回事，做四年期、八年期的中長程規劃。

劉世芳表示，新南向政策的推動，政府各部會要統合，原新南向辦公室主任黃志芳轉任駐新加坡代表後，很多工作已回到行政院，盼行政院與國發會能真正提出可行且具體的政策。

但民進黨立委鍾佳濱指出，政府不是作為資本投資的主力，資金當然是民間最多，政府的錢應用在最關鍵的點上。以越南為例，台灣可以善盡優勢，幫助他們建立技職教育，培育高階人力，建立台灣在當地的公共形象。

而李彥秀則表示，新南向政策目前不只是預算不足，人才培育也不足，在產業保護這部分，政府也都還沒辦法對投資人有具體的交代，她對於總統蔡英文這一任內能讓新南向政策有推展不抱太大期望。1050914

(中央社)