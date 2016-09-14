手機放包包很難找，手機夾持裝置解煩惱

聖約翰科技大學機械系學生蔡秉桓與其團隊研發「水分子養生泡腳器」。（林志成攝）

亞洲大學時裝設計系學生柯雅瑄研發「具排水功能的鞋子」。（林志成攝）

正修科大經營管理所學生何佳紋與其團隊研發「多功能便利手機夾持裝置」。（林志成攝）

女生包包裡總是裝一堆東西，當要使用手機時，還要翻找一番，造成手忙腳亂。正修科大經營管理所學生何佳紋與其團隊研發「多功能便利手機夾持裝置」，透過此裝置及連接線，使用者很快就能從包包裡找到手機，獲得去年克羅埃西亞發明展金牌獎。

教育部長潘文忠今天接見在德國紐倫堡、韓國首爾、瑞士日內瓦、美國匹茲堡及馬來西亞等6個國際發明展得到金牌獎的學生，肯定他們在創新創意的表現。他說，最近一年中，我國在6大國際發明展共得158面金牌、181面銀牌及91面銅牌，「好像全世界發明展的獎牌都被台灣拿光了」。

何佳紋研發的「多功能便利手機手持裝置」，讓使用者將隨身所需之證件、金錢及手機一併放於裝置中的隱藏式夾層空間內，並有一條連接線可以夾在包包邊緣，一旦需要用到手機時，拉「線」就可找到手機；此外，還可以將此裝置展開變成手機架，方便用手機看影片。

亞洲大學時裝設計系學生柯雅瑄研發「具排水功能的鞋子」，在鞋底打洞及設計流道，一旦雨天鞋子浸水時，水很快會從鞋底兩側邊面排流洩出，有效提高鞋子的穿著舒適性及耐用性，獲得今年馬來西亞發明展金牌獎。

柯雅瑄表示，爸爸開製作鞋底的工廠，從小家裡小孩就大量接觸鞋子，感覺到雨天時鞋子浸水穿起來很不舒服，她就和哥哥、妹妹一起設計了「具排水功能的鞋子」，爸爸目前正在找其他廠商合作，要將這款設計商品化。

此外，現在很多人喜歡泡腳養生，但要使用大量的水，事後還要用毛巾擦乾，程序複雜。聖約翰科技大學機械系學生蔡秉桓與其團隊研發「水分子養生泡腳器」，足浴後足部乾爽舒適，同時兼具環保節能，獲得去年韓國首爾發明展金牌獎。

蔡秉桓表示，他設計的「水分子養生泡腳器」，只要將約一個鋁箔包飲料大小的水量（290cc到350cc）倒進去後，就會轉換成水霧，藉由風扇轉動水霧，達到按摩足部的效果。此外，這個設備還有烘乾功能，不需再用毛巾擦乾足部，操作方便。

(中時)