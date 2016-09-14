羨慕韓劇女主角的好膚質？！ 必吃泡菜的4個原因
現今韓劇當道，也掀起一股韓式飲食潮流。韓劇裡，飯桌上擺滿各種韓式料理，且配上韓國的國民美食－－泡菜，無論是泡菜海鮮豆腐湯、泡菜煎餅、泡菜拌飯等等泡菜料理，深受不少台灣人的喜愛。酸酸辣辣的泡菜除了美味又開胃之外，對身體有哪些好處呢？
泡菜是將白菜用鹽、辣椒、蒜頭等材料醃漬、發酵而成，隨著發酵過程會產生抗菌的作用，並產生益生菌，營養成分包括維生素A、B1、C，與鈣、鐵、磷等礦物質，還含有胡蘿蔔素、纖維質，對身體帶來不少營養，並有以下驚奇的功效：
1.防便秘：
泡菜是發酵食物，含有乳酸菌，可抑制腸內壞菌，並維持腸道菌叢，促進腸胃道功能，助消化。
2.防肥胖：
泡菜所含的辣椒素，可促進代謝加速體內脂肪燃燒，與降低膽固醇。
3.防大腸癌：
研究發現將泡菜萃取物放入腸癌細胞中，可在短時間內將癌細胞大量減少，具有防癌效果。
4.美肌、抗衰老：
泡菜富含維生素C可抗氧化，並有助減少體內自由基，達到養顏美容效果。
營養師說明縱使泡菜的營養成分高，還是要注意食用量，泡菜屬於醃漬的食物，鹽分含量高，高血壓、腎臟病患者應避免食用；也提醒喜歡吃泡菜的民眾每餐攝取量建議在50到100公克，可達到健胃、促進消化效果，又可避免每日攝取的含鈉量過高。
(中時電子報)
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