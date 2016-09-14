泰央行利率維持不變 調升今年經濟成長預估

我要評比

泰國央行貨幣政策委員會周三召開決策會議，全體一致同意利率維持不變，並且調升本年度成長預期。

利率按兵不動的結果符合經濟學家預期。這也是泰央行連續11次利率維持在1.5％。

泰國央行並將2016年經濟成長預估由原本的3.1％上修至3.2％。經濟成長加速，也意味央行採取行動支撐經濟擴張的迫切性降低。

(工商)