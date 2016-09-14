颱風夜男鬧自殺 警冒雨搜尋搶回一命

颱風夜草屯洪姓男子鬧自殺，警方搜尋至今天凌晨才尋獲，緊急送醫急救，挽回一命。（警消提供）

颱風夜壯年男子鬧自殺，警方搜尋近2小時，今(14日) 凌晨才在陳府將軍廟後方涼亭尋獲洪姓男子，經通知母親到場還掙扎拒就醫，員警與救護人員協力將他強制送醫，救回一命。草屯豐城派出所副所長等2員警，防災巡邏之餘還忙救人至清晨，精神可佳。

警方指出，28歲洪姓男子颱風夜外出，向妹妹交代要照顧好母親，並將存款簿、提款卡、手機等物留下後即騎機車離家；警方於昨日深夜23時左右獲報，隨即由副所長許勝泰與員警巫逸凱四處展開搜尋。

因洪男鬧自殺，讓警方緊張不已，搜尋至今天凌晨，才在南埔將軍廟後方涼亭尋獲洪男，得知他以飲料加清潔劑飲用呈現半昏睡，救護車來時他還極力掙扎，拒不就醫，讓警方及消防人員費盡力氣，連綁帶拉下將他送醫急救，挽回一命。

經查28歲洪男是因與女友吵架，感情受創想不開，幸警方出動尋獲，未引發悲劇。警方呼籲國人，生命可貴，請珍惜愛護生命。

★請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時)