飯店中秋賀卡　比比看誰家美

「大地酒店」中秋賀卡。（業者提供）

「蘭城晶英酒店」中秋賀卡。（業者提供）

「誠品行旅」中秋賀卡。（業者提供）

「義大皇家酒店」中秋賀卡。（業者提供）

「通豪大飯店」中秋賀卡。（業者提供）

「晶宴會館」中秋賀卡。（業者提供）

「陽明山天籟渡假酒店」中秋賀卡。（業者提供）

「日勝生加賀屋」中秋賀卡。（業者提供）

「王朝大酒店」中秋賀卡。（業者提供）

「晶泉丰旅」中秋賀卡。（業者提供）

「Wendel's」中秋賀卡。（業者提供）

「紅點文旅」中秋賀卡。（業者提供）

「理想大地渡假飯店」中秋賀卡。（業者提供）

「老爺酒店」中秋賀卡。（業者提供）

「花雅集」中秋賀卡。（業者提供）

「六福旅遊集團」中秋賀卡。（業者提供）

中秋將至，各家飯店的美編設計，也紛紛推出電子賀卡讓飯店工作人員對客戶發送祝賀。誰家的美誰家的有創意，不妨大家來比比看囉！

加賀屋的很有味道，紅點文旅把自家大廳溜滑梯弄得很文青風，晶泉丰旅跟蘭城晶英的也頗典雅。

(中時)