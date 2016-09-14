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飯店中秋賀卡 比比看誰家美

中時
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飯店中秋賀卡　比比看誰家美
「大地酒店」中秋賀卡。（業者提供）
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「蘭城晶英酒店」中秋賀卡。（業者提供）
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「誠品行旅」中秋賀卡。（業者提供）
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「義大皇家酒店」中秋賀卡。（業者提供）
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「通豪大飯店」中秋賀卡。（業者提供）
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「晶宴會館」中秋賀卡。（業者提供）
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「陽明山天籟渡假酒店」中秋賀卡。（業者提供）
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「日勝生加賀屋」中秋賀卡。（業者提供）
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「王朝大酒店」中秋賀卡。（業者提供）
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「晶泉丰旅」中秋賀卡。（業者提供）
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「Wendel's」中秋賀卡。（業者提供）
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「紅點文旅」中秋賀卡。（業者提供）
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「理想大地渡假飯店」中秋賀卡。（業者提供）
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「老爺酒店」中秋賀卡。（業者提供）
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「花雅集」中秋賀卡。（業者提供）
飯店中秋賀卡　比比看誰家美
「六福旅遊集團」中秋賀卡。（業者提供）

中秋將至，各家飯店的美編設計，也紛紛推出電子賀卡讓飯店工作人員對客戶發送祝賀。誰家的美誰家的有創意，不妨大家來比比看囉！

加賀屋的很有味道，紅點文旅把自家大廳溜滑梯弄得很文青風，晶泉丰旅跟蘭城晶英的也頗典雅。

(中時)

關鍵字：飯店中秋賀卡
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