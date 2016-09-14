國際發明展 台灣學生展現創意奪金牌
教育部長潘文忠14日接見獲得國際各發明獎金牌得主，其中包括聖約翰科技大學學生蔡秉桓與其團隊研發「水分子養生泡腳器」，讓使用者在特殊水霧設計的足浴後，仍能輕鬆保持足部乾爽舒適，拿下韓國首爾國際發明展金牌。
正修科技大學學生何佳紋與其團隊研發「多功能便利手機夾持裝置」，方便使用者快速從手提包中找到手機，降低來電漏接並防止手機失竊，拿下克羅埃西亞INOVA國際發明展金牌。
亞洲大學學生柯雅瑄與其團隊研發「具排水功能的鞋子」，可將鞋底頂面的水，藉由特殊設計的排水結構快速從鞋底兩側邊面排出，拿下馬來西亞ITEX國際發明展金牌。
(中時)
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