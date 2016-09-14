荷蘭下議院通過 強制器官捐贈

荷蘭下議院昨晚以些微票數表決通過，未來荷蘭民眾除非生前聲明拒絕，否則一旦往生，所有可用器官將強制捐贈，希望嘉惠更多等候移植的病患。

這項由荷蘭政黨D66議員德依斯嘉（Pia Dijkstra）草擬的器官強制捐贈草案，昨天出乎意料的在表決中以75票贊成、74票反對的些微票數通過。這項法案將送交上議院討論表決。

荷蘭公共廣播頻道（NOS）指出，根據草案內容，未來所有年齡在18歲以上的荷蘭居民，將收到器官捐贈意願書，除非他們在意願書中聲明不願進行器官捐贈，否則都將被視為對器官捐贈無異議，成為潛在器官捐贈者。不過這項聲明可隨時變更。

德依斯嘉在表決通過後表示，這項草案通過，對正在排隊等候器官移植的病患來說是個好消息，每年荷蘭有150人因為未能獲得器官移植往生。他希望透過特例排除方式，讓器官捐贈的數量能有所增加，嘉惠更多等候器官移植的病患。

不過，這項草案能否在上議院通過仍有待努力。荷蘭新聞（Dutch News）報導，目前D66掌握、支持此法案的參議員人數為33人，距離過半的38票還差5票。1050914

(中央社)