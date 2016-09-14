颱風莫蘭蒂侵台 校園陸續傳災損
颱風莫蘭蒂侵襲台灣，校園陸續傳出災損，目前傳回教育部校安中心的損失金額為新台幣109萬8000元。
根據教育部校安中心統計，目前有6校傳回災損，其中最嚴重的是高雄市鳳山區鳳山商工，司令台後方車棚嚴重毀損，預估損失達98萬。其他幾校則是樹木倒塌、輕鋼架掉落、遮雨棚毀損等。
教育部表示，今天停課狀況，包括台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣7縣市，以及桃園市復興區、台中市和平區2里、南投縣仁愛鄉，另有45所個別學校採取預防性停課，例如新北市的真理大學。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。