颱風莫蘭蒂侵台 校園陸續傳災損

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颱風莫蘭蒂侵襲台灣，校園陸續傳出災損，目前傳回教育部校安中心的損失金額為新台幣109萬8000元。

根據教育部校安中心統計，目前有6校傳回災損，其中最嚴重的是高雄市鳳山區鳳山商工，司令台後方車棚嚴重毀損，預估損失達98萬。其他幾校則是樹木倒塌、輕鋼架掉落、遮雨棚毀損等。

教育部表示，今天停課狀況，包括台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣7縣市，以及桃園市復興區、台中市和平區2里、南投縣仁愛鄉，另有45所個別學校採取預防性停課，例如新北市的真理大學。1050914

(中央社)