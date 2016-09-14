金溥聰：不是愛告人而是要捍衛名譽
前國安會秘書長金溥聰去年4月間與家人赴日旅遊，遭前立委劉文雄指摘特權通關、在日本接受駐日官員招待，金認為與事實不符，提出損害賠償訴訟，求償100萬並登報道歉。政論節目主持人汪潔民，今年7月已公開道歉，金撤回告訴，但劉透過律師表達堅持不道歉。士林地院今天言詞辯論終結，訂9月30日宣判。金出庭時說，要用司法調查澄清自己是清白的，儘管有可能會敗訴，但都能證明所說的不是事實。
金出庭時表示，從事公職多年，一向謹守本分，對於外界評論他處理公共事務，一向沒有意見，但被告以捏造的事實，又妄加評論，惡意中傷他與他的家人，完全無法接受。
劉文雄的委任律師則說，劉在節目上依據週刊的內容，並非無中生有，而言論事實與評論夾雜，都是與公益相關，若限制評論則是對言論自由的箝制。
金開庭結束後則說，劉以週刊照片評論，地勤人員幫忙他拿行李，以為是情治人員拍馬屁，行李箱還裝有「寶貝」，兒子的小提琴盒內可以裝100萬現金，都是濫用個人言論，不斷以「聽說」、「我相信」等負面言論傷害他人，現在從公職退休後，一定會全力捍衛名譽。
金說：「不是我喜歡告人，而是要透過司法來釐清事實。」
(中時)
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