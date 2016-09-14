傷口一直好不了！蜂窩性組織炎症狀不可不知
「蜂窩性組織炎」這個名詞對許多人來說都不陌生，不過受傷了通常不會有所警覺，也不確定有沒有被感染，哪些情況是蜂窩性組織炎的前兆？哪些人容易被感染呢？
拔牙傷口、手腳皮肉傷是生活中會遇到的事，多數人認為傷口不大，就忽略了傷口的照護，造成細菌感染，且範圍擴及皮下的脂肪層，使傷口發炎紅腫，引起所謂的「蜂窩性組織炎」，嚴重將導致傷口深度感染，面臨要截肢或是敗血症的命運。
蜂窩性組織炎初期症狀是紅腫、疼痛，許多人誤以為是傷口的疼痛，直到出現發燒、疲倦等類似感冒症狀而就醫時，才知道是感染蜂窩性組織炎；醫師提醒蜂窩性組織炎好發的部位，通常是二次受傷的傷口、香港腳上的傷口、拔牙後的傷口，另外，如果你是工人、廚師、餐飲服務生，因為工作關係，傷口照護不易，感染蜂窩性組織炎的機率高。
糖尿病患、肥胖者、老年人、患有肝功能疾病的人，因血液循環不好，傷口不易痊癒，是蜂窩性組織炎的高危險群；預防蜂窩性組織炎，首重傷口的日常照護，保持傷口清潔，維持作息正常、不熬夜，避免抵抗力降低，若輕微的傷口3天內未見好轉，且疼痛加劇，應立即就醫檢查傷口。
(中時電子報)
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