U23培訓隊赴日移訓 首戰與巨人三軍戰平

U23中華培訓隊赴日移訓首戰交手讀賣巨人三軍。（中華棒協提供）

為備戰今年11月在墨西哥開打的U23世界盃，中華培訓隊赴日與日職二、三軍進行合計13場交手，14日首戰面對讀賣巨人三軍，中華隊一度靠施冠宇、陳毅宏的「背靠背」全壘打取得領先，但最終兩隊以3比3和局收場。

中華培訓隊在交流賽首戰推出左投呂彥青迎戰讀賣巨人三軍，主投4局只被敲3支安打，送出5K，沒有投出四壞球，僅在首局因守備失誤掉2分，呂彥青提到，一開始投得太謹慎，經過總教練提醒後勇敢攻擊打者的好球帶，今天自己滑球狀況還不錯，場地也感覺蠻舒服的，相信後面調整會越來越好，也要開始把投球局數拉長。

之後張竣凱、黃子鵬、賴智垣與森榮鴻也都輪番登板，其中今年放棄加入中職的森榮鴻，此戰火球連發，最快球速也飆至153公里。

至於中華培訓隊打線方面，第5局施冠宇先轟出追平2分炮，陳毅宏跟進補上一支超前比數的陽春全壘打，但6局下再因守備狀況讓出領先，兩隊維持平手直到終場。

對於中華隊首戰的表現，總教練郭李建夫表示，第一場比賽大部分選手可能求好心切，比較放不開，失誤比較偏高，不過全隊會隨著比賽進行調整進入狀況，打擊方面也因為克魯茲的加入，長打火力加溫，在未來比賽會有更顯著的幫助。

今年曾在中信兄弟擔任客座打擊教練的克魯茲，上周再來台擔任U23中華培訓隊打擊教練，成棒階段首度入選中華培訓隊就在首戰擊出全壘打的施冠宇表示，經過克魯茲教練的指導，他讓我站上打擊區時，攻擊慾望比以往更強。陳毅宏則表示，施冠宇打全壘打追平比數後，總教練就提醒我擊球確實，剛好來一顆內角低球就確實擊球延伸，也收到很好的效果。

(中時電子報)