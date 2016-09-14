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護膝6招！保護膝蓋不要只吃維骨力

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膝蓋保健與疼痛只靠「維骨力」無法完全改善，骨科醫師說明強化膝蓋還要靠其他方法才能有效達到護膝的效果
膝蓋保健與疼痛只靠「維骨力」無法完全改善，骨科醫師說明強化膝蓋還要靠其他方法才能有效達到護膝的效果。圖片來源：健康365

膝蓋沒力、疼痛是許多年長者會有的毛病，為了改善症狀，便拼命買一堆保健藥品來護膝，當中最受歡迎的莫屬「維骨力」，更是逢年過節子女孝敬長輩們的熱門伴手禮；不過膝蓋保健與舒緩疼痛只靠「維骨力」，並無法完全改善，骨科醫師說明強化膝蓋還要靠其他方法才能有效達到護膝的效果。

「維骨力」是義大利藥廠的專利名稱，主要成分是「葡萄糖胺」，由於「維骨力」進軍市場早，知名度極高，大部分民眾都將護膝的保健品統稱「維骨力」；其實「葡萄糖胺」是人體可自行合成的物質，能刺激軟骨細胞產生膠原蛋白，修護受損的軟骨組織，使軟骨吸收足夠的潤滑液，維持骨關節健康；但隨著年歲漸長，「葡萄糖胺」的合成速度變慢，以致影響膠原蛋白的增生。

這類因老化出現的膝蓋問題稱為「退化性關節炎」，會造成關節僵硬、疼痛、發炎導致行動不便的情況。不過藉由吃「維骨力」這類的保健食品，來攝取「葡萄糖胺」進而改善膝關節，是否有效呢？國內外都做過了相關臨床觀察研究，並未有確切的報告指出吃「維骨力」是否具有療效；但能確定的是「維骨力」並無法有效預防退化性關節炎的發生，不過能在發病後緩解病情。

根據統計退化性關節炎的發生率，70歲以上的年長者比例高，且女性發生率高於男性，一但患有退化性關節炎通常不會痊癒，只能控制病情，因此預防膝蓋退化或是強化關節要靠平日保養，提供以下六點：

1. 走平路、搭電梯，膝關節炎患者盡量不要爬山、上下樓梯。

2. 穿有氣墊的鞋子，氣墊主要功能是「吸震」，使走路輕鬆舒適。

3. 走路時可使用柺杖輔助，減少關節的負荷、減輕關節疼痛。

4. 體重要適中，過重會增加膝蓋負擔。

5. 透過運動加強大腿肌肉，建議年長者如果平常能透過走路、騎腳踏車來鍛鍊肌肉都是很好的方法，體力比較好的年長者也可以透過游泳來加強。

6. 適量補充含膠原蛋白的食物，如白木耳、豬皮、雞爪等等，但要注意豬皮、雞爪這類的食物，要控制攝取量以免攝取過多油脂。

(中時電子報)

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關鍵字：護膝膝蓋
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