桃園遠百搶中秋連假 百貨服飾滿5000送400

秋裝上市，遠東百貨桃園店攜手多家品牌，在新品上市就打8折，並自明 (15)日至19日中秋節連續假期加碼百貨服飾，當天累積消費滿5,000元送400元抵用券。

遠東百貨桃園店強調，即日起至21日攜手遠東商銀，當天分期刷滿5,000元送250元十足抵用券；同時憑遠東快樂信用卡單筆刷滿5,000元，再加送100元十足抵用券1張。

桃園遠百指出，9月百貨時尚圈陸續推出秋、冬新品引領潮流，品牌業者更接連推出新作吸引消費者回店試穿拉抬業績，但值百貨不景氣的氛圍，為讓民眾更有感，與多家知名大廠聯手推出品牌日，以服飾、女鞋祭出的折扣幅度最高。

桃園遠百館內多家設計服飾推出「新品鑑賞禮賓週」，包含Jessica、DIFFA、MOSS CLUB、JS及休閒服飾Timberland、Munsingwear不約而同8折優惠，女性浪漫風為主的0918品牌自即日起至18日全面7折；童裝秋季服飾chicco、SPRIT則各以8折與2件8折搶攻親子市場；女鞋15日至19日舉辦聯合品牌日，Keeley Ann、itabella、JS collection及DeSire全祭出新品8折。

桃園遠百說，為犒賞HAPPY GO卡友也有「銷點換好禮」及「早鳥送成雙好禮」，憑HAPPY GO過卡扣點數50點在今(14)日及明日兌換限量50個的PLAYX57帆布包；或17日、18日持HAPPY GO卡加當日不限金額發票，過卡可兌換57票證夾2個，每天也限量50個。

(工商)