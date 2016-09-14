台灣藥局可贏過日本藥妝？「健康資訊讚」豐富藥局資源！

日本善用行銷技巧，將藥妝品的市場區隔精密劃分，清楚設定不同族群與用途，讓民眾可直覺式挑選，購買族群擴及年輕人。圖片來源：健康365

到日本旅遊，總會受親友託付，幫忙採購各類藥妝品，藥妝店已是日本旅遊必排的行程之一，每每到日本藥妝店，總會遇到來自台灣或中國的旅客，瘋狂在店內購物，日本藥妝的驚人魅力，早已是有目共睹之事，但其實台灣和中國觀光客來到日本藥妝店，選購的商品卻有著天壤之別？

最新調查發現國人到日本旅遊最愛購買的藥妝品有，表飛鳴、小林退熱貼、花王熱敷眼罩、小花眼藥水、龍角散、明治膠原蛋白粉等等，偏好新鮮、實用的產品；反觀中國大陸的觀光客來到日本藥妝店，卻偏愛家庭用藥，像是蚊蟲藥、液體OK繃、兒童用止咳糖漿等等。為什麼中國大陸的觀光客來到日本，卻如此熱愛常見的家庭用藥呢？原來是因為「生活化」、「人性化」吸引他們，像是一款以麵包超人為主形象的止咳糖漿，不只包裝可愛活潑，且量杯上設計四種刻度，更在瓶蓋上用有特殊設計，讓小朋友不易打開，以免誤喝。

日本厚生省在審核批准家庭用藥的時候，會以一般民眾的使用體驗為基準，如是否看得懂說明標籤、瞭解服用時間、使用說明等等，盡量寫得簡單清楚明瞭；因為深知一般民眾不像藥師有深厚的藥學知識，面對專業的介紹難免會似懂非懂，產品說明書應以言簡意賅為主。

多數人認為日本製代表品質好，用藥可兼顧安全性與便利性，同時又能切合生活上的需要。此外，日本善用行銷技巧，將藥妝品的市場區隔精密劃分，清楚設定不同族群與用途，讓民眾可直覺式挑選，購買族群擴及年輕人；反觀本國，會到藥局購買藥品的族群，大多是年長者，且大多需要藥師介紹與推薦藥品，仰賴藥師的專業，不過在用藥上相對更安全。

中時健康執行長劉元勛指出：「國內許多藥師為因應多數的老年客群，使得藥局販賣的藥品以熟齡族群為主，不過仍有經營年輕客群的需要，因此選擇結合『allcare健康資訊讚』藥品倉庫就在雲端上，解決藥品單一的問題。」目前全台已有多達百家藥局，結合「allcare健康資訊讚」，民眾還可下載app透過多瑩裝置購買想要的藥品，也可線上諮詢藥師，不只讓藥品購買便利，用藥也更安全。

(中時電子報)